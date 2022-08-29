(Ляпина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1825
Сын: Баксанов Алексей
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Баксанова) Феодора
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баксанов Василий
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Смерть
Неизвестно