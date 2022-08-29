Баксанова (Истомина) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Муж: Баксанов Василий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Баксанова) Ольга
Отец ребёнка: Баксанов Василий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Баксанова) Мария
Отец ребёнка: Баксанов Василий
Рождение ребёнка
27.09.1857
Сын: Баксанов Андрей
Отец ребёнка: Баксанов Василий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Василий
Смерть
Неизвестно