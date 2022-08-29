Баксанова (Истомина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Истомина) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1849

Муж: Баксанов Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Баксанова) Ольга

Отец ребёнка: Баксанов Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Баксанова) Мария

Отец ребёнка: Баксанов Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.09.1857

Сын: Баксанов Андрей

Отец ребёнка: Баксанов Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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