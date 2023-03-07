Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Ефтифей
Мать: Попова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баксанов Савватий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Баксанов Авраам
Отец ребёнка: Баксанов Савватий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Баксанов Наум
Отец ребёнка: Баксанов Савватий
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баксанов Савватий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Баксанов Киприян
Отец ребёнка: Баксанов Савватий