Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1800 г.р.
1802 г.р.
Скрыто настройками приватности
1812 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Ефтифей

Мать: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Савватий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Баксанов Авраам

Отец ребёнка: Баксанов Савватий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Баксанов Наум

Отец ребёнка: Баксанов Савватий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Савватий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Баксанов Киприян

Отец ребёнка: Баксанов Савватий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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