Попова Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мавра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Ефтифей

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Ефтифей

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Ефтифей

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Ефтифей

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баксанова Евдокия Ефтифеевна

Отец ребёнка: Попов Ефтифей

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ефтифей

Смерть
Неизвестно
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