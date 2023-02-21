Попова Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1761
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баксанова Евдокия Ефтифеевна
Отец ребёнка: Попов Ефтифей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ефтифей
Смерть
Неизвестно