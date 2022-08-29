Попов Ефтифей
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Попов Михаил
Мать: не указана
Нижегородский уезд, с. Фокина (Сомовка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
1755
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1761
Смерть
Неизвестно