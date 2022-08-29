Попов Ефтифей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Ефтифей

Место рождения

Фокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Попов Михаил

Мать: не указана

Фокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Нижегородский уезд, с. Фокина (Сомовка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мавра Степановна

Рождение ребёнка
1755

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мавра Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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