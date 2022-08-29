Баксанова Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Параскева Митрофановна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Киприян

Рождение ребёнка
1836

Сын: Баксанов Максим

Отец ребёнка: Баксанов Киприян

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Баксанов Никита

Отец ребёнка: Баксанов Киприян

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баксанов Матвей

Отец ребёнка: Баксанов Киприян

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Баксанов Лаврентий

Отец ребёнка: Баксанов Киприян

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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