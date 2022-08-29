Баксанова Параскева Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Киприян
Рождение ребёнка
1836
Сын: Баксанов Максим
Отец ребёнка: Баксанов Киприян
Рождение ребёнка
1841
Сын: Баксанов Никита
Отец ребёнка: Баксанов Киприян
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баксанов Матвей
Отец ребёнка: Баксанов Киприян
Рождение ребёнка
1857
Сын: Баксанов Лаврентий
Отец ребёнка: Баксанов Киприян
Смерть
Неизвестно