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Баксанов Максим

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Баксанов Киприян

Мать: Баксанова Параскева Митрофановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Пелагея

Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Баксанов Тимофей

Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Баксанов Дмитрий

Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Шурыши
Рождение ребёнка
1881

Сын: Баксанов Федор

Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1900
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Шурыши

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