Баксанов Максим
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Баксанов Киприян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Пелагея
Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Баксанов Тимофей
Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Баксанов Дмитрий
Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна
Шурыши
Рождение ребёнка
1881
Сын: Баксанов Федор
Мать ребёнка: Баксанова Мария Лаврентьевна
Смерть
1900
Шурыши