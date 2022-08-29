Баксанов Федор
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Баксанов Максим
Бракосочетание
1903
Жена: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
1907
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно