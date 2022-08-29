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Баксанов Федор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Баксанов Максим

Мать: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1903

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Бракосочетание
1907

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Смерть
Неизвестно

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