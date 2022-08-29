Баксанова Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Пелагея
Отец ребёнка: Баксанов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Максим
Рождение ребёнка
1868
Сын: Баксанов Тимофей
Отец ребёнка: Баксанов Максим
Рождение ребёнка
1876
Сын: Баксанов Дмитрий
Отец ребёнка: Баксанов Максим
Шурыши
Рождение ребёнка
1881
Сын: Баксанов Федор
Отец ребёнка: Баксанов Максим
Смерть
Неизвестно