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Баксанова Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Пелагея

Отец ребёнка: Баксанов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Максим

Рождение ребёнка
1868

Сын: Баксанов Тимофей

Отец ребёнка: Баксанов Максим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Баксанов Дмитрий

Отец ребёнка: Баксанов Максим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Шурыши
Рождение ребёнка
1881

Сын: Баксанов Федор

Отец ребёнка: Баксанов Максим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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