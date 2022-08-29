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Баксанов Тимофей

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Баксанов Максим

Мать: Баксанова Мария Лаврентьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1887

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1889
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Шурыши

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