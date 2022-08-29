Баксанов Тимофей
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Баксанов Максим
Бракосочетание
1887
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1889
Шурыши