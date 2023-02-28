Баксанов Никита
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Баксанов Киприян
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно