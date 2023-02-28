Баксанов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Никита

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Баксанов Киприян

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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