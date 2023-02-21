Баксанова Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Баксанов Филипп
Отец ребёнка: Баксанов Никита
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Никита
Смерть
Неизвестно