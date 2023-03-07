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Баксанов Лаврентий

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
1901 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Баксанов Киприян

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Баксанов Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баксанов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баксанов Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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