Баксанов Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Баксанов Киприян
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1899
Сын: Баксанов Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1901
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Сын: Баксанов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баксанов Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно