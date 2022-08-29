Баксанова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Евдокия
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баксанов Петр
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Лаврентий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Баксанов) Феврония
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Баксанов Андрей
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Баксанов Александр
Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий
Смерть
Неизвестно