Баксанова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова Ольга Васильевна

Баксанова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Евдокия

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баксанов Петр

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Лаврентий

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Баксанов) Феврония

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Баксанов Андрей

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баксанов Александр

Отец ребёнка: Баксанов Лаврентий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.