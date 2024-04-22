Житков Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1905
Дата смерти24.01.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1905
Рождение ребёнка
09.05.1939
Сын: Житков Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житков Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна
Смерть
24.01.1970