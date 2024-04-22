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Житков Анатолий Александрович

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Место рождения

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.09.1905

Дата смерти

24.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1905

Отец: Житков Александр Андреевич

Мать: Житкова Мария Андреевна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Житков Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
24.01.1970
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
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