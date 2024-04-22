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Житков Николай Анатольевич

Место рождения

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Житков Анатолий Александрович

Мать: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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