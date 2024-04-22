Житкова (Аронова) Агнея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Аронова) Агнея Степановна

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Место рождения

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Аронов Степан Иванович

Мать: Аронова Мария Евграфьевна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Житков Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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