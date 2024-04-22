Житкова (Аронова) Агнея Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1939
Сын: Житков Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Житков Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно