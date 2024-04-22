Житков Валентин Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939
Рождение ребёнка
18.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житкова Альбина Николаевна
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житкова Альбина Николаевна
Кондопога
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Космынино, Костромская обл., Россия