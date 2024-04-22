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Житков Валентин Анатольевич

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Место рождения

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

09.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939

Отец: Житков Анатолий Александрович

Мать: Житкова Агнея Степановна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житкова Альбина Николаевна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житкова Альбина Николаевна

Кондопога
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Космынино, Костромская обл., Россия
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