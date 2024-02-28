город Пудож, город Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Пудож

Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Города
6ПУДОЖ. Уездный.на р. Водле.536¼486½214613610Церквей православных 2. Часовен 4. Заведений: учебное 1, богадельня 1, земская больница 1. Станции: почтовая 1 и обывательская 1. Ярмарки: Троицкая и Никольская.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Пудожский уезд
город Пудож

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пудожский район
10603Пудожгород61°48'36°31'P-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пудожский муниципальный район, Пудожское городское поселение
86642101001г ПудожгородПояснение: в состав г Пудожа входят - п Аэропорт, д Мячева
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