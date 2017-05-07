Житкова (Фомина) Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Фомина) Альбина Николаевна

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Место рождения

Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия

Дата рождения

29.11.1941

Дата смерти

07.05.2017

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1941

Отец: Фомин Николай Андреевич

Мать: Фомина Александра Ивановна

Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Житков Валентин Анатольевич

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Житков Валентин Анатольевич

Кондопога
Смерть
07.05.2017
Шуя, Шуя, Ивановская область
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