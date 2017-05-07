Житкова (Фомина) Альбина Николаевна
Место рожденияМарково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Дата рождения29.11.1941
Дата смерти07.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1941
Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Житков Валентин Анатольевич
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Житков Валентин Анатольевич
Кондопога
Смерть
07.05.2017
Шуя, Шуя, Ивановская область