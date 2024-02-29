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Аронова Мария Евграфьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Аронов Иван Степанович

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Житкова Агнея Степановна

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Аронова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Аронова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Аронова Анна Степановна

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Аронов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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