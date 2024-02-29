Аронова Мария Евграфьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Житкова Агнея Степановна
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Аронова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Аронова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Аронова Анна Степановна
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Аронов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно