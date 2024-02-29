Житкова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1903
Дочь: Кузина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Житков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Житков Николай Александрович
Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Житкова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич
Смерть
Около 1956
Похороны
Неизвестно
д. Неверово, Нерехтский р-н, Костромская обл., Россия