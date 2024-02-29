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Житкова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1903

Дочь: Кузина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Житков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Житков Николай Александрович

Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Житкова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Житков Александр Андреевич

Смерть
Около 1956
Похороны
Неизвестно
д. Неверово, Нерехтский р-н, Костромская обл., Россия
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