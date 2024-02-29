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Житков Александр Андреевич

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Место рождения

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.

Дата рождения

14.11.1883

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883

Отец: Житков Андрей Семенов

Мать: Житкова Мария Федорова

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
29.10.1903

Дочь: Кузина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Житков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1914
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Житков Николай Александрович

Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Житкова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна

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