Житков Александр Андреевич
Место рожденияд. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Дата рождения14.11.1883
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883
Отец: Житков Андрей Семенов
Мать: Житкова Мария Федорова
д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
29.10.1903
Дочь: Кузина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Житков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1914
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Житков Николай Александрович
Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Житкова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Житкова Мария Андреевна