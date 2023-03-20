Шестаков Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шестаков Степан Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шестаков Харитон Семенович
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шестаков Данила Семенович
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1805