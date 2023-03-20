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Шестаков Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шестаков Степан Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Иван Семенович

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Тихон Семенович

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шестаков Харитон Семенович

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шестаков Данила Семенович

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шестаков Иван Семенович

Мать ребёнка: Шестакова Татьяна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Татьяна Герасимовна

Смерть
1805
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