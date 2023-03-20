Шестаков Харитон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шестаков Ефим Харитонович
Мать ребёнка: Шестакова Дарья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Арина Харитоновна
Мать ребёнка: Шестакова Дарья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шестаков Самойло Харитонович
Мать ребёнка: Шестакова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Дарья
Смерть
Неизвестно