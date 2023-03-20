Шестаков Харитон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Харитон Семенович

Шестаков Харитон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шестаков Семен Степанович

Мать: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шестаков Ефим Харитонович

Мать ребёнка: Шестакова Дарья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина Харитоновна

Мать ребёнка: Шестакова Дарья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Самойло Харитонович

Мать ребёнка: Шестакова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Дарья

Смерть
Неизвестно