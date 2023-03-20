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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шестаков Семен Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шестаков Петр Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шестаков Абрам Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шестаков Ян Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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