Шестаков Тихон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шестаков Никита Тихонович
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасья Тихоновна
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шестаков Ермолай Тихонович
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шестаков Степан Тихонович
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Марья
Смерть
1829