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Шестаков Тихон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шестаков Семен Степанович

Мать: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шестаков Никита Тихонович

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасья Тихоновна

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестаков Ермолай Тихонович

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шестаков Степан Тихонович

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья

Смерть
1829
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