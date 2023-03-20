Шестаков Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Шестаков Михаил Игнатьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шестаков Семен Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Шестаков Абрам Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно