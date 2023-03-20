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Шестаков Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Шестаков Михаил Игнатьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шестаков Семен Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шестаков Петр Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шестаков Абрам Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шестаков Ян Степанович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно