Шестакова Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Тихон Семенович

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шестаков Харитон Семенович

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шестаков Данила Семенович

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шестаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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