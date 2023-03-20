Шестакова Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шестаков Харитон Семенович
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шестаков Данила Семенович
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шестаков Семен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно