Шестаков Данила Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Харитонья Даниловна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно