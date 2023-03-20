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Шестаков Данила Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шестаков Семен Степанович

Мать: Шестакова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Харитонья Даниловна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Петр Данилович

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Степанида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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