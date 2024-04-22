Груздева (Титова) (Краснова) Евстолия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Титова) (Краснова) Евстолия Николаева

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

20.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Краснов (титов) Николай Павлович

Мать: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.01.1880

Муж: Груздев Анфиноген Маркелов

Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Савичева Анна Анфиногенова

Отец ребёнка: Груздев Анфиноген Маркелов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Анфиногенова

Отец ребёнка: Груздев Анфиноген Маркелов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
20.05.1881
Хрустово, Свердловский район, Северный край
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