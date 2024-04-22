Груздева (Титова) (Краснова) Евстолия Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти20.05.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
18.01.1880
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Савичева Анна Анфиногенова
Отец ребёнка: Груздев Анфиноген Маркелов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Анфиногенова
Отец ребёнка: Груздев Анфиноген Маркелов
Смерть
20.05.1881