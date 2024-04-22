Савичева (Груздева) Анна Анфиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Груздева) Анна Анфиногенова

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

15.11.1880

Дата смерти

27.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880

Отец: Груздев Анфиноген Маркелов

Мать: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
12.01.1899

Муж: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.02.1900

Сын: Савичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Груздева Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Савичев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Савичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Савичев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Савичев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Савичев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
27.04.1942
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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