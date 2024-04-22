Савичева (Груздева) Анна Анфиногенова
Место рождения
Дата рождения15.11.1880
Дата смерти27.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880
Бракосочетание
12.01.1899
Рождение ребёнка
20.02.1900
Сын: Савичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Груздева Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Савичев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Савичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Сын: Савичев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1916
Сын: Савичев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савичев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Савичев Василий Михайлович
Смерть
27.04.1942