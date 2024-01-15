Краснова (Титова) Надежда Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти22.11.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Груздева (титова) Евстолия Николаева
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Ираида Николаева
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1868
Дочь: Агния Николаева
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1870
Сын: Краснов (титов) Александр Николаев
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Краснов (титов) Павел Николаев
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1877