Краснова (Титова) Надежда Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова (Титова) Надежда Григорьева

Краснова (Титова) Надежда Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

22.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Ираида Николаева

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1868

Дочь: Агния Николаева

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1870

Сын: Краснов (титов) Александр Николаев

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Краснов (титов) Павел Николаев

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов (титов) Николай Павлович

Смерть
22.11.1877
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close