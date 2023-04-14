- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Оларева Оларевской вол. Вологодского уезда И. Давыдова об освобождении его от наказания розгами и платежа денег в пользу крестьянина Костр Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 419. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
29Оларево, д. каз.при колодцах.203049140145Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
209. Оларева, деревня бывшая государственная, дворов 54, жителей 313, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 3 лавки, почтовая станция. з. ст. В 2 верстах — Ни Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Оларево 2011179171112526292834546324
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5846ОларевоОларевское.Никольскийбывшие государственные20—68181208
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Оларево2425202деревняРусские90175228403
Оларево2425202деревняПоляки1112
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Оларево (снков,мед.,вет.,шк. I ст. изба-чит. телефон) 4304деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.8791
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36906Олареводеревня59°22'с.ш.40°04'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448176д Олареводеревня