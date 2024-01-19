Краснов (Титов) Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Титов) Николай Павлович

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Краснов (титов) Павел Ларионов

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Ираида Николаева

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1868

Дочь: Агния Николаева

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1870

Сын: Краснов (титов) Александр Николаев

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Краснов (титов) Павел Николаев

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Копейкина Марья Николаевна

Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1884

Сын: Краснов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Краснов (титов) Сергей Николаев

Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (титова) Надежда Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Августа Васильевна

Смерть
Неизвестно
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