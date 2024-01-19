Краснов (Титов) Николай Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Краснов (титов) Павел Ларионов
Мать: не указана
Дочь: Груздева (титова) Евстолия Николаева
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Дочь: Ираида Николаева
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Дочь: Агния Николаева
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Сын: Краснов (титов) Александр Николаев
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Сын: Краснов (титов) Павел Николаев
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Краснова (титова) Надежда Григорьева
Дочь: Копейкина Марья Николаевна
Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна
Сын: Краснов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна
Сын: Краснов (титов) Сергей Николаев
Мать ребёнка: Краснова Августа Васильевна