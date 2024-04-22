Груздев Анфиноген Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Анфиноген Маркелов

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

15.07.1855

Дата смерти

10.01.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1855

Отец: Груздев Маркел Андреев

Мать: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
18.01.1880

Жена: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Савичева Анна Анфиногенова

Мать ребёнка: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
10.01.1882

Жена: Груздева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Груздев Василий Афиногенов

Мать ребёнка: Груздева Ольга Викторовна

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Анфиногенова

Мать ребёнка: Груздева (титова) Евстолия Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
10.01.1894
Хрустово, Свердловский район, Северный край
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