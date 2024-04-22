Груздев Анфиноген Маркелов
Место рождения
Дата рождения15.07.1855
Дата смерти10.01.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1855
Бракосочетание
18.01.1880
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Савичева Анна Анфиногенова
Мать ребёнка: Груздева (титова) Евстолия Николаева
Бракосочетание
10.01.1882
Рождение ребёнка
21.12.1883
Сын: Груздев Василий Афиногенов
Мать ребёнка: Груздева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Анфиногенова
Мать ребёнка: Груздева (титова) Евстолия Николаева
Смерть
10.01.1894