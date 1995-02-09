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Астраханцев Петр

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.12.1918

Дата смерти

09.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
шорник | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1951

Сын: Астраханцев Владимир

Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Астраханцев Алексей

Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.02.1995
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253

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