Астраханцев Петр
Место рождения
Дата рождения20.12.1918
Дата смерти09.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Отец: Астраханцев Петр
Мать: Астраханцева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шорник | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь
Рождение ребёнка
27.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь
Рождение ребёнка
17.06.1951
Сын: Астраханцев Владимир
Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Астраханцев Алексей
Мать ребёнка: Астраханцева (Гурулева) Любовь
Смерть
09.02.1995
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253