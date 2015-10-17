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Астраханцев Алексей

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.04.1956

Дата смерти

17.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
20.04.1977

Жена: Астраханцева Людмила

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева Людмила

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.12.1983

Дочь: Бунтина Марина

Мать ребёнка: Астраханцева Людмила

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, отдел кадров, начальник цеха | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.2015
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Инфаркт | Нижний Ломов, новое кладбище
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область