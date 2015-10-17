Астраханцев Алексей
Место рождения
Дата рождения05.04.1956
Дата смерти17.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Отец: Астраханцев Петр
Мать: Астраханцева Любовь
Бракосочетание
20.04.1977
Жена: Астраханцева Людмила
Рождение ребёнка
24.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева Людмила
Рождение ребёнка
22.12.1983
Дочь: Бунтина Марина
Мать ребёнка: Астраханцева Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, отдел кадров, начальник цеха | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.2015
Причина смерти: Инфаркт | Нижний Ломов, новое кладбище
Похороны
Неизвестно