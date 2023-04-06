Астраханцева (Неживлева) Людмила
Место рождения
Дата рождения20.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Отец: Неживлев Яков
Мать: Неживлева Антонина
Бракосочетание
20.04.1977
Муж: Астраханцев Алексей
Рождение ребёнка
24.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Алексей
Рождение ребёнка
22.12.1983
Дочь: Бунтина Марина
Отец ребёнка: Астраханцев Алексей
Место жительства
Неизвестно