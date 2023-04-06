Астраханцева (Неживлева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Неживлева) Людмила

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.01.1956

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Неживлев Яков

Мать: Неживлева Антонина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
20.04.1977

Муж: Астраханцев Алексей

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астраханцев Алексей

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.12.1983

Дочь: Бунтина Марина

Отец ребёнка: Астраханцев Алексей

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
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