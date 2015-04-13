Неживлева (Малышева) Антонина
Место рожденияБелинский район, Пензенская область, Россия
Дата рождения19.05.1925
Дата смерти13.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1925
Отец: Малышев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Яков
Работа или профессия
Неизвестно
серебрильщица | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Исаевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Исаевка
Рождение ребёнка
28.08.1950
Сын: Неживлев Валерий
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Астраханцева (Неживлева) Людмила
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Смерть
13.04.2015
Похороны
15.04.2015
новое кладбище, центральная аллея справа по ходу 53.543133, 43.655895