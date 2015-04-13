Неживлева (Малышева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева (Малышева) Антонина

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Место рождения

Белинский район, Пензенская область, Россия

Дата рождения

19.05.1925

Дата смерти

13.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1925

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева (Данилкина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Яков

Работа или профессия
Неизвестно
серебрильщица | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Исаевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Исаевка
Рождение ребёнка
28.08.1950

Сын: Неживлев Валерий

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Астраханцева (Неживлева) Людмила

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.04.2015
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
15.04.2015
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, центральная аллея справа по ходу 53.543133, 43.655895

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