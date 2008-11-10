Неживлев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлев Валерий

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.08.1950

Дата смерти

10.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1950

Отец: Неживлев Яков

Мать: Неживлева Антонина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неживлева Вера

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неживлева Вера

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева Вера

Смерть
10.11.2008
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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