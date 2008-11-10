Неживлев Валерий
Место рождения
Дата рождения28.08.1950
Дата смерти10.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1950
Отец: Неживлев Яков
Мать: Неживлева Антонина
Рождение ребёнка
26.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неживлева Вера
Рождение ребёнка
09.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неживлева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева Вера
Смерть
10.11.2008
Похороны
Неизвестно