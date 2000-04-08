Неживлева (Маринова) Вера
Место рожденияКраснодарский край, Россия
Дата рождения23.02.1950
Дата смерти08.04.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950
Отец: Маринов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Валерий
Рождение ребёнка
26.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неживлев Валерий
Рождение ребёнка
09.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неживлев Валерий
Смерть
08.04.2000
Причина смерти: Самоубийство | отравилась цианидом
Похороны
Неизвестно
Волженка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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