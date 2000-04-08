Неживлева (Маринова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева (Маринова) Вера

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Место рождения

Краснодарский край, Россия

Дата рождения

23.02.1950

Дата смерти

08.04.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950

Отец: Маринов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Валерий

Рождение ребёнка
26.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неживлев Валерий

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неживлев Валерий

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.04.2000
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Самоубийство | отравилась цианидом
Похороны
Неизвестно
Волженка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
от входа прямо и чуть правее 53.496403, 43.635647

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