Матвеев Александр
мужской, родился 09.08.1974, Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНеживлёв Валерий28.08.1950 г.р.
МатьНеживлёва (Маринова) Вера23.02.1950 г.р.
Супруги
Матвеева (Матвеева) ?Неизвестно г.р.
Дети
(Матвеева) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1974
Отец: Неживлёв Валерий
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) ?
Мать ребёнка: Матвеева (Матвеева) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева (Матвеева) ?