Матвеева (Матвеева) ?
женский, родилась Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Matveyev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Matveyev/proishozhdenie.html | Представитель фамилии Матвеев может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории нашего государства. | Фамилия Матвеев восходит к текстам Ветхого Завета, неразрывно связана с историей православной Руси. Напоминает нам о святом заступнике родоначальника. | Подавляющее большинство русских фамилий образовано от христианских православных имен. Религия требовала, чтобы ребенка называли в честь того или иного святого, т.е. легендарного или исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. В течение нескольких столетий был прочен обычай называть новорожденных по календарям-святцам, но стопроцентного следования им не было никогда. Главную роль всегда играло желание родителей, а из календаря, в котором на одно число приходится несколько имен, выбиралось свое, родовое. Семья, гордясь своим сыном, взяла его личное имя и сделала фамильным. | На имена, впрочем, как и на все, существует мода. Даже в глубокую старину, когда только складывался церковный набор имен, уже были любимые. Это были имена апостолов, окружавших Христа, его учеников и последователей, людей, принявших мучения за идеалы Христа. Они любимы и доныне, и среди них мы можем встретить имя Матвей, от которого было образовано фамильное прозвание Матвеев. | Христианская религия пришла на Русь в X веке из Византии. Византия заимствовала ее у Римской империи, в Рим же она проникла с Ближнего Востока. Поэтому большинство личных имен, т.е. имен христианских, заимствовано из древнееврейского, древнегреческого и латинского языков. | Фамильное имя Матвеев берет свои корни от имени Матвей (стар. Матфей, Матфий), которое происходит от древнееврейского слова, означающего: «дар Яхве (Бога)», «Божий человек», «Божий дар», «дарованный Господом». | Данное фамильное прозвание могло появиться у предка-родоначальника, чьим святым заступником был Матфей (Левий), один из двенадцати апостолов, евангелист, священномученик, бывший мытарь (сборщик податей), брат апостола Иакова Алфеева. Он проповедовал слово Божие в разных странах. По внушению Духа Святого написал Святое Евангелие. Скончался мученически около 60 г., именины 13 июля (30 июня), 29(16) ноября. | Великорусский патронимический суффикс «-ев», с помощью которого образовано данное фамильное прозвание, указывает на происхождение фамилии Матвеев на территории России не ранее XVI века. | Матвеевы - русские графские и дворянские роды. Существует 84 рода Матвеевых. | Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Матвеев в данный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, | фамилия Матвеев | являет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры. | Источники: Тупиков Н.М., Словарь древнерусских личных собственных имен Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Петровский Н.А., Словарь русских личных имен. Унбегаун Б.О., Русские фамилии.
Муж: Матвеев Александр
Дочь: (Матвеева) ?
Отец ребёнка: Матвеев Александр