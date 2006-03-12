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Неживлев Яков

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Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.07.1924

Дата смерти

12.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924

Отец: Неживлев Семен

Мать: Неживлева Мария

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева (Малышева) Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
экспедитор | ЭМЗ
Военная награда
03.09.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
28.08.1950

Сын: Неживлев Валерий

Мать ребёнка: Неживлева (Малышева) Антонина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Астраханцева (Неживлева) Людмила

Мать ребёнка: Неживлева (Малышева) Антонина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
12.03.2006
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, центральная аллея, справа по ходу 53.543133, 43.655895

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