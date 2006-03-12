Неживлев Яков
Место рождения
Дата рождения07.07.1924
Дата смерти12.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924
Отец: Неживлев Семен
Мать: Неживлева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экспедитор | ЭМЗ
Военная награда
03.09.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
28.08.1950
Сын: Неживлев Валерий
Мать ребёнка: Неживлева (Малышева) Антонина
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Астраханцева (Неживлева) Людмила
Мать ребёнка: Неживлева (Малышева) Антонина
Смерть
12.03.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
новое кладбище, центральная аллея, справа по ходу 53.543133, 43.655895