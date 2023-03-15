Неживлева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ?
Отец ребёнка: Неживлев Семен
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Малчанова Анна
Отец ребёнка: Неживлев Семен
Рождение ребёнка
07.07.1924
Сын: Неживлев Яков
Отец ребёнка: Неживлев Семен
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неживлев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Семен
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
старое кладбище 53.537273, 43.691628