Неживлева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Рождение ребёнка
1913

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Рождение ребёнка
1917

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Малчанова Анна

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Рождение ребёнка
07.07.1924

Сын: Неживлев Яков

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неживлев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Семен

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
старое кладбище 53.537273, 43.691628
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