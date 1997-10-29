Малчанова (Неживлева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1918
Дата смерти29.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1918
Отец: Неживлев Семен
Мать: Неживлева Мария
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дунюшкина Вера
Отец ребёнка: Малчанов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малчанов Владимир
Смерть
29.10.1997
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область