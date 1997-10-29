Малчанова (Неживлева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малчанова (Неживлева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1918

Дата смерти

29.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1918

Отец: Неживлев Семен

Мать: Неживлева Мария

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дунюшкина Вера

Отец ребёнка: Малчанов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малчанов Владимир

Смерть
29.10.1997
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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