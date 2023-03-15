Малчанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Малчанов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дунюшкина (Малчанова) Вера
Мать ребёнка: Малчанова (Неживлева) Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
старое кладбище 53.537273, 43.691628