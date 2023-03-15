Малчанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалчанов Владимир

Малчанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Малчанов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малчанова (Неживлева) Анна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дунюшкина (Малчанова) Вера

Мать ребёнка: Малчанова (Неживлева) Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
старое кладбище 53.537273, 43.691628

Мы используем куки для улучшения работы сайта.