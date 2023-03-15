Дунюшкина (Малчанова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунюшкина (Малчанова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

20.12.1984

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Малчанов Владимир

Мать: Малчанова (Неживлева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунюшкин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунюшкин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунюшкин Юрий

Смерть
20.12.1984
Причина смерти: Болезнь | красная волчанка

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