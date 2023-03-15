Дунюшкина (Малчанова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти20.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Малчанов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунюшкин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунюшкин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунюшкин Юрий
Смерть
20.12.1984
Причина смерти: Болезнь | красная волчанка