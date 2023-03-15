Неживлев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Неживлев Иван
Мать: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Военная служба
30.10.1914
Кепри-Кей
Должность/Звание рядовой Воинская часть 153-й пехотный Бакинский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, М. Ломовская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия гора Кепри-Ке... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ?
Мать ребёнка: Неживлева Мария
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Малчанова Анна
Мать ребёнка: Неживлева Мария
Рождение ребёнка
07.07.1924
Сын: Неживлев Яков
Мать ребёнка: Неживлева Мария
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неживлева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева Мария
Смерть
Неизвестно