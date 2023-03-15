Неживлев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлев Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Неживлев Иван

Мать: Неживлева ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Рождение ребёнка
1913

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Военная служба
30.10.1914
Кепри-Кей
Должность/Звание рядовой Воинская часть 153-й пехотный Бакинский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, М. Ломовская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия гора Кепри-Ке... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Рождение ребёнка
1917

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Малчанова Анна

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Рождение ребёнка
07.07.1924

Сын: Неживлев Яков

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неживлева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева Мария

Смерть
Неизвестно
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